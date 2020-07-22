Ирина Слуцкая: никогда больше не хотела бы очутиться на соревнованиях

Бывшая фигуристка Ирина Слуцкая ответила на вопрос подписчика, скучает ли она по соревнованиям.
«Абсолютно нет. Скучала в первые полгода, а сейчас нет. Скажу больше — я бы не хотела никогда там вновь очутиться», — написала Ирина на своей странице в «Инстаграме».
41-летняя Слуцкая — серебряный призёр Олимпийских игр в Солт-Лейк-Сити 2002 года, бронзовый призёр Олимпийских игр в Турине 2006 года, двукратная чемпионка мира, первая в истории одиночница — семикратная чемпионка Европы, четырёхкратная победительница финалов серии Гран-при и заслуженный мастер спорта России. В настоящий момент является депутатом Московской областной думы от партии «Единая Россия».
Ранее Ирина рассказала, как трижды стала мамой вопреки прогнозам врачей. «У вас вряд ли когда-нибудь будут дети», — такие слова спортсменка услышала от врачей в 2003 году.
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