Медведева: говорят, под знаком скорпиона спортсменам хорошо живётся. Подтверждаю

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о своём отношении к астрологии.



«Мои познания в этой сфере не то, чтобы очень глубоки. Но у меня много друзей и знакомых, которые говорят: «А, это всё потому, что ты скорпион». И я думала: а в чем, собственно, особенности скорпионов? Слышала, что мы всегда упрямые – это есть, из-за этого иногда бывает сложно.

Говорят, под этим знаком хорошо живётся военным, хирургам и спортсменам. Что ж, подтверждаю, живётся точно хорошо!» — сказала Медведева в интервью журналу «Команда России».



20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.