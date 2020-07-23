«Тарасова вовремя скажет своё веское слово». Бутырская — о тренировках Медведевой

Первая российская чемпионка мира в женском одиночном катании Мария Бутырская прокомментировала новость о том, что заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова помогает готовиться к сезону серебряному призёру ОИ-2018 Евгении Медведевой.
«Одному очень тяжело тренироваться. Обязательно рядом должен быть наставник, который поможет. А выбор Медведевой — хороший. Пусть занимается, тренируется. Эту ситуацию надо использовать во благо. Насколько я знаю, у Тарасовой и Медведевой очень хорошие отношения. Естественно, Женя общается, консультируется со своим тренером.
Когда есть такое огромное желание победить самого себя, уже даже неважно, кто стоит за бортом. Главное, чтобы кто-то контролировал и помогал. Человек сам знает, для чего это делает. Здесь не надо заставлять что-то делать, Женя вообще не тот человек. И Татьяне Анатольевне всё видно со стороны. Она прошла такой огромный путь в фигурном катании, вовремя скажет своё веское слово», — сказала Бутырская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
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