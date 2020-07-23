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Фигуристка, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула четверной тулуп

Фигуристка, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула четверной тулуп
Фигурное катание / Гран-при 0

Российская фигуристка Вероника Жилина смогла прыгнуть четверной тулуп на одной из тренировок. Соответствующий ролик опубликован на странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Видео доступно на официальной странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме».

Веронике Жилиной 12 лет. До мая текущего года она занималась в группе Этери Тутберидзе, однако, вместе с Александрой Трусовой, сменила тренера в пользу Плющенко. Под руководством Тутберидзе она уже выполняла четверные прыжки — помимо тулупа ей удавалось делать сальхов в четыре оборота. Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста.

Ранее Александра Трусова выложила совместное фото с Жилиной — фигуристки позируют на фоне горы Эльбрус.

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