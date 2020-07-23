Фигуристка, перешедшая от Тутберидзе к Плющенко, прыгнула четверной тулуп
Российская фигуристка Вероника Жилина смогла прыгнуть четверной тулуп на одной из тренировок. Соответствующий ролик опубликован на странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Видео доступно на официальной странице академии Евгения Плющенко в «Инстаграме».
Веронике Жилиной 12 лет. До мая текущего года она занималась в группе Этери Тутберидзе, однако, вместе с Александрой Трусовой, сменила тренера в пользу Плющенко. Под руководством Тутберидзе она уже выполняла четверные прыжки — помимо тулупа ей удавалось делать сальхов в четыре оборота. Жилина — действующая победительница первенства России младшего возраста.
Ранее Александра Трусова выложила совместное фото с Жилиной — фигуристки позируют на фоне горы Эльбрус.
- 23 июля 2020
-
21:41
-
19:35
-
16:19
-
16:07
-
12:24
-
12:10
-
00:39
- 22 июля 2020
-
22:33
-
21:40
-
20:00
-
17:47
-
17:23
-
16:15
-
14:47
-
13:21
-
13:18
-
13:02
-
12:48
-
11:41
- 21 июля 2020
-
23:20
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
13:01
-
11:40
-
09:22
-
07:19
-
00:59
-
00:26
- 20 июля 2020
-
23:50
-
23:02
-
20:59
-
16:08
-
14:31
-
12:52
Партнерский контент