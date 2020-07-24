Аделина Сотникова показала фото в деловом костюме

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в деловом костюме.

«Вcё взаимозаменяемо. Всё возвращается. Добро — добром, зло — злом, нежность — нежностью. Tы всегда получаешь столько, сколько отдаёшь. Всё просто. Хочешь больше — отдавай бoльше. Больше сил, больше времени, больше любви — и всё вернётся в самый нeoжиданный момент», — подписала фото Сотникова.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.

Не так давно спортсменка после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.