Аделина Сотникова показала фото в деловом костюме

Российская фигуристка Аделина Сотникова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка предстала в деловом костюме.
«Вcё взаимозаменяемо. Всё возвращается. Добро — добром, зло — злом, нежность — нежностью. Tы всегда получаешь столько, сколько отдаёшь. Всё просто. Хочешь больше — отдавай бoльше. Больше сил, больше времени, больше любви — и всё вернётся в самый нeoжиданный момент», — подписала фото Сотникова.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Сотниковой.
Не так давно спортсменка после сложной операции на позвоночнике объявила о завершении спортивной карьеры. Сотникова — двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы (2013, 2014), чемпионка мира среди юниоров (2011), четырёхкратная чемпионка России. В последний раз выступала на официальных соревнованиях в сезоне-2015/2016.
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