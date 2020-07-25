Евгения Медведева нарисовала Натана Чена. Японец оценил её творчество

Двукратная чемпионка мира и Европы российская фигуристка Евгения Медведева показала подписчикам новую картину. Спортсменка изобразила японского фигуриста Натана Чена.
«Желтый костюм и его Натан Чен», – подписала работу Евгения.
Японец, друг Медведевой, не остался в стороне и высоко оценил творчество фигуристки: «Вау, потрясающе! Спасибо!» Евгения ответила на его похвалу эмодзи в виде сердечка.
Фото можно посмотреть на странице в «Инстаграме», посвящённой творчеству Евгении Медведевой.
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, бронзовый призёр чемпионата мира, двукратная чемпионка Европы, серебряный призёр чемпионата Европы, двукратная чемпионка России, бронзовый призёр чемпионата России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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