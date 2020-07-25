Александра Иевлева: думаю, за любительскими турнирами в фигурном катании будущее

Фигуристка Александра Иевлева, ставшая серебряным призёром чемпионата России в 2007 году, поделилась мнением о профессиональных и любительских турнирах.
«Участвую в соревнованиях. Теперь уже — любительских. Несколько лет назад организаторы изменили правила: допустили на турниры бывших фигуристов-профессионалов. Надо только, чтобы прошло какое-то время с твоего последнего спортивного выступления. Заявиться можно без привязки к стране.
Помню, впервые опробовала любительский формат в мае 2017 года на соревнованиях ISU в немецком Оберстдорфе. И так целый день работала на катке, других тренировала… Решила сама выступить. Понравилась атмосфера, и я захотела продолжить. Потом забеременела.
Участвую в таких соревнованиях два-три раза в год, всегда выигрываю медаль и получаю вдохновение. Вообще, на любительских турнирах катаются многие бывшие спортсмены, известные в прошлом. Например, в Оберстдорфе я встретила 39-летнюю Фумиэ Сугури.
Думаю, за любительским форматом будущее. Сейчас многие фигуристы рано завершают карьеру. А когда ты молод, всё можешь и жаждешь соревноваться, шоу не даёт такого шанса. А на любительских турнирах спортсмен может проявить себя, показав высокий уровень», — цитирует Иевлеву «Матч ТВ».
- 25 июля 2020
-
20:32
-
12:09
- 24 июля 2020
-
21:09
-
18:52
-
15:50
-
14:14
-
11:46
-
09:54
- 23 июля 2020
-
21:41
-
19:35
-
16:19
-
16:07
-
12:24
-
12:10
-
00:39
- 22 июля 2020
-
22:33
-
21:40
-
20:00
-
17:47
-
17:23
-
16:15
-
14:47
-
13:21
-
13:18
-
13:02
-
12:48
-
11:41
- 21 июля 2020
-
23:20
-
14:20
-
14:00
-
13:20
-
13:01
-
11:40
-
09:22
-
07:19