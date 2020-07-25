Александра Иевлева: думаю, за любительскими турнирами в фигурном катании будущее

Фигуристка Александра Иевлева, ставшая серебряным призёром чемпионата России в 2007 году, поделилась мнением о профессиональных и любительских турнирах.

«Участвую в соревнованиях. Теперь уже — любительских. Несколько лет назад организаторы изменили правила: допустили на турниры бывших фигуристов-профессионалов. Надо только, чтобы прошло какое-то время с твоего последнего спортивного выступления. Заявиться можно без привязки к стране.

Помню, впервые опробовала любительский формат в мае 2017 года на соревнованиях ISU в немецком Оберстдорфе. И так целый день работала на катке, других тренировала… Решила сама выступить. Понравилась атмосфера, и я захотела продолжить. Потом забеременела.

Участвую в таких соревнованиях два-три раза в год, всегда выигрываю медаль и получаю вдохновение. Вообще, на любительских турнирах катаются многие бывшие спортсмены, известные в прошлом. Например, в Оберстдорфе я встретила 39-летнюю Фумиэ Сугури.

Думаю, за любительским форматом будущее. Сейчас многие фигуристы рано завершают карьеру. А когда ты молод, всё можешь и жаждешь соревноваться, шоу не даёт такого шанса. А на любительских турнирах спортсмен может проявить себя, показав высокий уровень», — цитирует Иевлеву «Матч ТВ».