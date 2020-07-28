«Моё сердечко». Олимпийская чемпионка Ильиных показала новые фото с сыном

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографии с полугодовалым сыном по имени Мир. Возлюбленный спортсменки — артист балета Сергей Полунин.

«Моё сердечко», — подписала фото спортсменка.

Фотографии можно посмотреть в «инстаграме» Ильиных.

Недавно спортсменка сообщила, что планирует вернуться на лёд после рождения ребёнка.

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.