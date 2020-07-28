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Бронзовый призёр ЧЕ-2019 Вивека Линдфорс завершила спортивную карьеру

Бронзовый призёр ЧЕ-2019 Вивека Линдфорс завершила спортивную карьеру
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

21-летняя финская фигуристка Вивека Линдфорс объявила о завершении спортивной карьеры.

«Я решила завершить карьеру фигуристки. После долго периода реабилитации и большого количества попыток вернуться к полноценным тренировкам, стоит сказать, что моя спина не справляется с нагрузками, необходимыми на высшем международном уровне.

На это решение также повлияло начало обучения в университете Турку. Учитывая всё это, завершить карьеру и сфокусироваться на учёбе — это самый разумный вариант на данный момент», — приводит слова Линдфорс пресс-служба Федерации фигурного катания Финляндии.

Линдфорс – бронзовый призёр чемпионата Европы 2019 года, чемпионка Финляндии 2019 года и бронзовый призёр турниров серии ISU Challenger.

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