«Мамы». Фигуристка Ильиных показала фото с Липницкой, ставшей матерью

Российская фигуристка Елена Ильиных опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила совместное фото с чемпионкой Олимпийских игр 2014 года в Сочи Юлией Липницкой.

«Мамы. Лучшее фото на все времена», — подписала фото Ильиных.

Недавно обе спортсменки впервые стали матерями. В конце июня у Липницкой родилась дочь, которую назвали Каталиной. Отцом ребёнка является фигурист Владислав Тарасенко.

Ильиных вместе с супругом артистом балета Сергеем Полуниным воспитывает полугодовалого сына Мира.

Липницкая — олимпийская чемпионка (2014, командный турнир), чемпионка Европы (2014), серебряный призёр чемпионата мира (2014), чемпионка мира среди юниоров (2012) и серебряный призёр этого турнира (2013), серебряный призёр взрослого финала Гран-при (сезон-2013/2014), а также победительница юниорского (2011/2012), двукратный серебряный призёр чемпионата России (2012, 2014), чемпионка России среди юниоров (2012).

На Олимпийских играх 2014 года в Сочи Ильиных и Никита Кацалапов завоевали золото в командных соревнованиях и бронзу в танцах на льду. Елена не выступала на официальных соревнованиях с ноября 2017 года. В начале 2019 года появилась информация об официальном завершении карьеры фигуристки, однако позже она опровергла это.