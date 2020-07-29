«Давайте напомним миру, что женщины прекрасны». Навка приняла участие в челлендже

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка приняла участие в челлендже #womanempowerment («Расширение возможностей женщин»). Смысл челленджа заключается в том, чтобы выложить черно-белое фото и рассказать, что для автора означает быть женщиной.

«Очень многие думают, что женской дружбы нет или что женщины дают друг другу только вредные советы, но это неправда! Есть прекрасные женщины, потрясающие подруги и отличные коучи! Благо наш мир не стоит на месте, а пережитки прошлого остались позади! В подтверждение этого передаю эстафету всем моим подписчицам! Публикуйте свои чёрно-белые фото, отмечаете меня и своих подруг! Давайте напомним миру, что все вместе и каждая в отдельности — мы достойны и прекрасны!» — написала в своём «инстаграме» Навка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Навки.

Ранее участие в челлендже приняли фигуристки Евгения Медведева и Екатерина Боброва.