«Будем честны — женщины потрясающие». Евгения Медведева выложила фото в блестящем платье

Двукратная чемпионка мира и Европы, российская фигуристка Евгения Медведева приняла участие в челлендже и опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фото в блестящем платье.
«Будем честны — мы потрясающие. Красивые и вкусно пахнем. Иногда опасные, но нежные. Такие разные каждый день, но всегда остаёмся собой.
Женщины, помните, что вы сильны и неповторимы», — написала Медведева.
Посмотреть фотографию можно на странице Евгении Медведевой в "Инстаграме".
Смысл челленджа — выложить свою чёрно-белую фотографию и поставить хештег #womanenpowerment («Расширение возможностей женщин») и #womansupportingwomen («Женщины поддерживают женщин»).
20-летняя Медведева — двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2018 года (одиночное катание и командные соревнования), двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы, двукратная чемпионка России, двукратная победительница финалов Гран-при.
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