«Ставить условия — это неправильно». Траньков отреагировал на уход Косторной от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал переход фигуристки Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Новость очень сильно удивила. В случае Трусовой недовольства были непонятны — не очень удачные результаты в соревнованиях. У Косторной с результатами всё было хорошо. Если спортсмен зрелый и с головой и если на тренировке происходят неудобные моменты, то это нужно обсуждать с тренером. У нас с Татьяной тоже было, что нам было не очень удобно кататься с одной из пар. Мы вместе с тренером решили, что один лёд делить с ними будем, всё спокойно обсудили. А ставить условия — это, конечно, неправильно. Я этого не понимаю, для меня это странно.

Никто пока не знает, какой Женя Плющенко тренер. У него непростая задача, столько сильных спортсменок. Всем нужно улучшить результаты или как минимум оставить на прежнем уровне. Я желаю ему удачи, очень уважаю его как спортсмена и человека. Мне интересно посмотреть на это. Я не скрывал своих симпатий к Косторной из всех наших одиночниц. Поэтому здесь мне и интересно, но я и немного шокирован всем этим», — сказал Траньков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.