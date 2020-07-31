Роднина: не могу оценить перспективы Плющенко как тренера

Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы РФ Ирина Роднина призналась, что ей сложно оценить тренерские перспективы Евгения Плющенко. Сегодня, 31 июля, стало известно, что в группу Плющенко перешла чемпионка Европы Алёна Косторная, ранее работавшая с Этери Тутберидзе.

«Я не могу оценить перспективы Евгения как тренера. Я не член федерации, я не работаю в этой области, но могу сказать, что у него как человека, который достиг высот в спорте, есть: знания, опыт и стремление к дальнейшему результату. Также, как я понимаю, есть условия.

Любой спортсмен и человек ищет место, где он может себя проявить и использовать свои способности в ещё большей мере. Исходить нужно из этого. Страшного ничего не произошло, все мы рано или поздно куда-то уходим, уходим. Катастрофы никакой не случилось", — сказала Роднина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.