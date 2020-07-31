Татьяна Тарасова назвала возможную причину ухода Косторной от Тутберидзе

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась мнением о том, почему чемпионка Европы и победительница финала Гран-при Алёны Косторная перешла из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.

«Я не была на тренировках, не знаю, что там происходило. Девочки – воспитанницы Тутберидзе, но никто не хочет тренироваться на одном льду с соперниками. Так было, есть и будет», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

В группе Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. Ранее в межсезонье команду покинула Александра Трусова, также перешедшая к Плющенко.