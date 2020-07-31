Плющенко — о переходе Косторной: сенсации будут, пока это только начало

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко заявил, что переход в его академию чемпионки Европы Алёны Косторной — не последняя сенсация. Ранее к Плющенко из группы Этери Тутберидзе перешла Александра Трусова.

«Я и тогда имел в виду, что к нам будут приходить очень хорошие спортсменки. И сейчас я говорю, что ещё будут сенсации. Желающих очень много», — приводит слова Плющенко РИА «Новости».

В российском женском одиночном катании осталось не так много фигуристок, чей переход можно будет назвать сенсацией. Среди них Анна Щербакова, Алина Загитова и Евгения Медведева.

«Этого недостаточно? Или вы хотите, чтобы двадцать человек перешло и это стало сенсацией? Двери моей школы всегда открыты. Мы открыты для диалога и готовы работать с любым спортсменом.

Может ли перейти кто-то из тройки Щербакова, Загитова, Медведева? Ну, кто-то может и перейдёт. Но сенсации будут, пока это только начало. В мире фигурного катания очень много потрясающих спортсменов. И я не говорю про иностранцев», — сказал Плющенко.