Леонова — об уходе Косторной от Тутберидзе: Алёна поступила не очень красиво
Серебряный призёр чемпионата мира 2012 года по фигурному катанию Алёна Леонова отреагировала на уход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.
«В этой ситуации всё-таки хотелось бы быть на стороне тренера, и я выберу сторону Этери Георгиевны. Хотя не знаю их отношений. Но в общем и целом думаю, что Алёна поступила не очень красиво. Повторюсь, я хотела бы поддержать Этери Георгиевну в этой ситуации», — цитирует Леонову «Р-Спорт».
В группе Этери Тутберидзе из подготовленных ею спортсменок продолжают тренироваться только олимпийская чемпионка Алина Загитова и Анна Щербакова. В межсезонье команду покинула Александра Трусова, перейдя в академию Плющенко.
Гончаренко — о переходе Косторной: это поведение не состоявшейся личности, а подростка
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