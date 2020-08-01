«Никогда не спорьте с фигуристами». Туктамышева рассказала о пари Самодуровой с доктором

Чемпионка мира и Европы 2015 года российская фигуристка Елизавета Туктамышева опубликовала на своей странице в «Инстаграме» забавное видео, снятое в последний день сбора группы Алексея Мишина на тренировочной базе в Кисловодске.
Туктамышева рассказала, что массажист группы Дмитрий проиграл спор её подруге Софье Самодуровой. По условиям спора, чемпионка Европы 2019 года должна была прыгнуть аксель на тренировке. Самодурова исполнила прыжок и выиграла пари, после чего проигравший Дмитрий упал плашмя в яму с водой на легкоатлетической дорожке.
«Никогда не спорьте с фигуристами», — подписала видео Туктамышева.
«Не ожидала, что ты так быстро. Вот это супер! Вот это я понимаю — доктор нашей команды!» — говорит Елизавета в ролике.
Видео можно посмотреть на странице Елизаветы Туктамышевой в «Инстаграме».
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