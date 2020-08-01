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Навка опубликовала фотографии с Песковым в день деревянной свадьбы

Навка опубликовала фотографии с Песковым в день деревянной свадьбы
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 2006 года, двукратная чемпионка мира (2004, 2005), трёхкратная чемпионка Европы (2004—2006) в танцах на льду Татьяна Навка на своей странице в «Инстаграме» опубликовала фотографии с мужем, пресс-секретарём президента РФ Дмитрием Песковым. 1 августа супруги отмечают пятилетие со дня свадьбы.

«И пусть так будет всегда!!! #деревяннаясвадьба #5лет», — подписала фото Навка.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».

Навка и Песков познакомились в 2010 году, позже у них завязался роман. 21 августа 2014 года в Подмосковье Навка родила дочь Надежду, отцом которой является Песков. 1 августа 2015 года в Сочи состоялась свадьба Навки и Пескова. У обоих супругов это не первый брак.

«Давайте напомним миру, что женщины прекрасны». Навка приняла участие в челлендже
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