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Фёдорова: многие говорят, что Олимпиада — это праздник, но меня поразили слова Сотсковой

Фёдорова: многие говорят, что Олимпиада — это праздник, но меня поразили слова Сотсковой
Фигурное катание 0

Бывшая фигуристка Лина Фёдорова рассказала о признаниях коллег, которые они делали в ходе серии её прямых эфиров в «Инстаграме».

«Маша Сотскова рассказывала про Олимпиаду. Она призналась, что каждую ночь ей снились не самые приятные сны: как она сидит в kiss & cry и ждёт оценок, словно приговора. Меня это поразило, так как большинство фигуристов говорят, что Олимпийские игры — это праздник, особое событие в жизни каждого спортсмена.

Второе откровение — с Бетиной Поповой, как она боролась с весом. Третий момент — со Стасей Константиновой, как ей приходилось отказываться от воды перед взвешиванием. Лишний вес — проблема многих девочек, но чтобы это настолько давило психологически! Очень удивилась. Получается, я давно общалась с человеком и только благодаря публичному эфиру узнала о его переживаниях», — цитирует Фёдорову «Матч ТВ».

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