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Фигурист Козловский: теннис — настоящее открытие для меня!

Фигурист Козловский: теннис — настоящее открытие для меня!
Фигурное катание / Чемпионат Европы 0

Чемпион Европы и России по фигурному катанию Дмитрий Козловский, выступающий в парном катании с Александрой Бойковой, открыл для себя новый вид спорта – теннис. Дмитрий попробовал свои силы на грунтовом корте.

«Теннис — настоящее открытие для меня! Круто, захватывающе, интересно и динамично! Отдых для души. Теперь с особым вниманием начинаю следить за игрой лучших ракеток мира на самых значимых турнирах. А вы смотрите теннис? Есть любимый игрок?» — написал Козловский на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Дмитрия Козловского в «Инстаграме».

Бойкова и Козловский – рекордсмены мира в короткой программе. За прокат на чемпионате Европы – 2020 в Граце (Австрия) пара получила 82,34 балла.

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