Бестемьянова допустила, что Загитова не вернётся в спорт

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, что чемпионка ОИ-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, больше не будет выступать в официальных соревнованиях.

«Не уверена, что Загитова вернётся. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла всё, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, — вряд ли её уровень», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

Также Бестемьянова рассказала, что думает по поводу перехода Алёны Косторной, занимавшейся в группе Этери Тутберидзе, в тренерскую академию Евгения Плющенко.