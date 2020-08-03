Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

Бестемьянова допустила, что Загитова не вернётся в спорт

Бестемьянова допустила, что Загитова не вернётся в спорт
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, что чемпионка ОИ-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, больше не будет выступать в официальных соревнованиях.

«Не уверена, что Загитова вернётся. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла всё, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, — вряд ли её уровень», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».

Также Бестемьянова рассказала, что думает по поводу перехода Алёны Косторной, занимавшейся в группе Этери Тутберидзе, в тренерскую академию Евгения Плющенко.

Чемпионка ОИ Бестемьянова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020