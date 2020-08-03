Бестемьянова допустила, что Загитова не вернётся в спорт
Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова предположила, что чемпионка ОИ-2018 в женском одиночном катании Алина Загитова, которая в декабре 2019 года объявила о приостановке карьеры, больше не будет выступать в официальных соревнованиях.
«Не уверена, что Загитова вернётся. Думаю, она сосредоточится на шоу, где смотрится очень органично. Ведь она уже выиграла всё, что только можно в карьере фигуристки. А возвращаться ради того, чтобы бороться за третьи-пятые места, — вряд ли её уровень», — приводят слова Бестемьяновой «Известия».
Также Бестемьянова рассказала, что думает по поводу перехода Алёны Косторной, занимавшейся в группе Этери Тутберидзе, в тренерскую академию Евгения Плющенко.
Чемпионка ОИ Бестемьянова прокомментировала уход Косторной от Тутберидзе к Плющенко
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