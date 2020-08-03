«Так приятно возвращаться на родной каток». Щербакова выложила новое фото

Российская фигуристка Анна Щербакова опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка показала, как вернулась на лёд.

«Так радостно вернуться на родной каток. Спасибо «Команде Щербаковой» за подарки, так приятно ощущать вашу поддержку», — написала спортсменка.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Анны Щербаковой.

16-летняя Щербакова — серебряный призёр чемпионата Европы (2020), серебряный призёр финала Гран-при (2019), двукратная чемпионка России (2019, 2020), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2019).

Минувший сезон в фигурном катании завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Организаторы не стали проводить чемпионат мира, который должен был состояться в Канаде.