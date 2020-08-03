Слуцкая: не думаю, что на Загитову влияло количество спортсменок в группе Тутберидзе

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Слуцкая предположила, что переход Александры Трусовой и Алёны Косторной, занимавшихся в группе Этери Тутберидзе, в тренерскую академию Евгения Плющенко не повлияет на решение олимпийской чемпионки Алины Загитовой по поводу дальнейшей карьеры.

«Я не думаю, что на Загитову влияло количество спортсменок, тренировавшихся в группе Тутберидзе. В то же время уверена, что там сейчас весьма непросто в плане конкуренции. Подрастает чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, которая уже совсем скоро будет наступать на пятки более опытным девочкам.

Что касается возвращения Алины, то надо знать цели и степень заинтересованности спортсменки. Я информацией на этот счёт не обладаю», — приводит слова Слуцкой «Команда России».