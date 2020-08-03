Слуцкая упрекнула Плющенко в неэтичных высказываниях об «ужасных» программах Косторной

Двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая считает, что Евгений Плющенко поступил неэтично, охарактеризовав программы Алёны Косторной, перешедшей в его группу от Этери Тутберидзе, словом «ужас».
«В этом вопросе, к великому сожалению, вижу много негатива от Жени. Неэтично осуждать работу специалиста, воспитавшего целую плеяду замечательных спортсменок, олимпийских чемпионок и чемпионок мира.
Этери Георгиевна, в силу старшего возраста и более профессионального подхода, так себя не ведёт. Если бы чемпионат мира в Монреале всё-таки в этом году состоялся, все увидели бы, на какой большой высоте находится планка Тутберидзе», — цитирует Слуцкую «Команда России».
Ранее олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова рассказала, что думает по поводу перехода Косторной.
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