Коган: выступать в этом сезоне Косторная сможет только за «Самбо-70»

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган прокомментировал переход чемпионки Европы Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко.
«До сих пор в федерации нет документов по переходу ни от Косторной, ни от Плющенко, но, даже когда эти документы у нас появятся и мы будем их рассматривать, решение может быть только одно: выступать в этом сезоне Алёна сможет только за свой прежний клуб — «Самбо-70».
Мы намерены следовать существующим правилам: мы не можем запретить переходы от тренера к тренеру, не можем обязать спортсмена работать с конкретным специалистом, но, раз закрыто трансферное окно, переходов из одной организации в другую быть не может», — приводит слова Когана RT.
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