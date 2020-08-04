Появилось первое фото Косторной в академии Плющенко

В «Инстаграме» появилась первая фотография российской фигуристки Алёны Косторной, сделанная в тренерской академии двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко. Снимок выложила десятилетняя Ольга Сабада, которая также занимается в академии Плющенко.
Фото: https://www.instagram.com/sabada.olga/
Напомним, ранее 16-летняя Косторная занималась в группе Этери Тутберидзе. Она повторила путь ровесницы Александры Трусовой, о переходе которой от Тутберидзе к Плющенко стало известно ещё в мае.
Косторная — чемпионка Европы (2020), победительница финала Гран-при (2019), серебряный призёр (2020) и двукратный бронзовый призёр чемпионата России (2018, 2019), серебряный призёр чемпионата мира среди юниоров (2018), победительница (2018) и серебряный призёр (2017) финала юниорского Гран-при.
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