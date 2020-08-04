Трусова: я ни разу не сделала свою программу у Тутберидзе

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года в женском одиночном катании Александра Трусова объяснила, почему решилась на переход от тренера Этери Тутберидзе в академию двукратного чемпиона ОИ Евгения Плющенко.

«Я ни разу не сделала свою программу. Обидны были не столько третьи места, сколько это. И я расстраивалась.

На финале Гран-при я настояла, чтобы были и аксель, и пять четверных. Не всё получилось. После этого на чемпионате России мне убрали один четверной и аксель в короткой. Я сначала была против, но в день соревнований согласилась, потому что это отбор. Решила: надо отобраться и дальше опять вставлять. Но на чемпионате Европы опять настояли тренеры, чтобы я откатала чисто с тремя. Но… Всё равно нет.

Я всегда хотела прыгать, а меня останавливали. И это не первый год. Я всегда хотела, чтобы было больше», — рассказала Трусова в фильме телеканала «Матч ТВ» «Александра Трусова. В четыре оборота».