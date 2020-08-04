Президент ФФККР Горшков впервые отреагировал на переход Косторной к Плющенко

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков впервые прокомментировал решение 16-летней россиянки Алёны Косторной, занимавшейся в группе тренера Этери Тутберидзе, перейти в академию двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

«У нас пока нет никаких официальных документов ни от Косторной, ни от Плющенко. Кто будет получать деньги от федерации? Этот вопрос касается развития событий, а у нас, повторюсь, документов нет, поэтому больше сказать пока не могу», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, Косторная повторила путь ровесницы Александры Трусовой, о переходе которой от Тутберидзе к Плющенко стало известно ещё в мае.

Ранее появилось первое фото Алёны Косторной, сделанное в академии Евгения Плющенко.