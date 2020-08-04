«Она реально сильная, такой бронепоезд». Плющенко — о Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал о впечатлениях от работы с 16-летней Александрой Трусовой. Напомним, в мае стало известно, что Трусова, занимавшаяся в группе тренера Этери Тутберидзе, перешла в тренерскую академию Плющенко.
«Она очень сильная, реально сильная. Мы позанимались ОФП (общей физической подготовкой. — Прим. «Чемпионата») – она такой бронепоезд. Да, иногда психует сама на себя: не получается, но я должна сделать именно сегодня.
Мне все говорят: вот, ты взял спортсмена, и сейчас будет всё просто. Такого не бывает. Мы очень много работаем над скольжением, над катанием, над артистичностью – в общем, то, чего не хватало. И все это знают, и спортсмен это понимает.
Саша работяга, труженица, хочет сделать пять четверных, обязательно аксель в 3,5 оборота. И, конечно, новые образы. Дай бог, всё получится в новом сезоне, соревнования будут. Думаю, мы идём в правильном ключе», — рассказал Плющенко в фильме телеканала «Матч ТВ» «Александра Трусова. В четыре оборота».
В этом же фильме Трусова заявила, что у Тутберидзе ей ни разу не удалось выполнить намеченную программу.
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