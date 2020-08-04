Алексей Ягудин показал подарок от актёра Расселла Кроу. Фото
Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин показал, что ему подарил известный голливудский актёр Расселл Кроу, снявшийся, в частности, в кинокартине «Гладиатор». Спортсмен сообщил, что в 2001 году актёр подписал свою фотографию со съёмок и подарил ему её. В сезоне-2000/2001 Ягудин выступал с произвольной программой «Гладиатор».
«Ложка мёда в бочке дёгтя. Подарок от Расселла Кроу по окончании моего худшего сезона-2000/2001. Произволка «Гладиатор», — написал Ягудин в «Инстаграме», прикрепив текст к фотографии.
Посмотреть фотографию можно в «инстаграме» Алексея Ягудина.
Ранее Алексей Ягудин выложил архивные фотографии. На снимках, в частности, есть юный Евгений Плющенко.
Ягудин выложил архивные фото. На них есть юный Плющенко
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