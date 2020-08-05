Гендиректор ФФККР назвал дату контрольных прокатов сборной России

Российские фигуристы проведут открытые контрольные прокаты перед стартом сезона с 12 по 13 сентября в Москве во Дворце спорта «Мегаспорт». Об этом сообщил генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган.
«Подготовка идёт стандартным порядком. 8-9 сентября фигуристы заезжают в «Новогорск», готовятся там со специалистами. Открытые прокаты пройдут в «Мегаспорте» 12-13 сентября», — приводит слова Когана ТАСС.
Напомним, вчера, 4 августа, стали известны условия проведения серии Гран-при в сезоне-2020/2021. В новом сезоне Гран-при будет проходить в формате национальных соревнований. Участие в соревнованиях смогут принять фигуристы, проживающие в принимающей стране, а также спортсмены, которые постоянно тренируются в стране. Кроме того к участию будут допущены фигуристы из близлежащих стран, которые смогут приехать.
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