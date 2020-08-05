Меньшов объяснил критику Плющенко программ Косторной звёздностью и амбициями

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2014 года Константин Меньшов поделился мнением о тренерской работе двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко. Ранее стало известно о переходе в академию Плющенко Алёны Косторной и Александры Трусовой. Обе до этого тренировались в группе Этери Тутберидзе. Плющенко жёстко раскритиковал программы, которые были поставлены Косторной.

«У Плющенко уже есть спортсмены, с которыми он может достигать результата. Не нужно ждать, можно уже к ближайшей Олимпиаде стать тренером олимпийского чемпиона. За это короткое время он бы не успел воспитать победителя Игр, а с этими переходами шансы повышаются кратно. Плющенко – человек амбициозный, поэтому ставит себе максимальную задачу.

Он ведёт себя так именно потому, что много выиграл как спортсмен. Если бы у него не было столько титулов и такой звёздности, он таких высказываний себе не позволял бы. Сейчас ему всё равно, что о нём будут думать, я считаю так. Даже если у него не получится как у тренера, то он всё равно по итогу сможет сказать: «Ну извините, я по-прежнему двукратный олимпийский чемпион». У него есть школа, есть финансы. Он работает, пробует расти как специалист. Разумеется, Плющенко приложит максимум усилий, но с точки зрения результата всякое бывает. Здесь только время покажет», — цитирует Меньшова РИА «Новости».