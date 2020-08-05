Максим Траньков рассказал о любимых увлечениях дочери, выложив милое фото

Российский фигурист двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об увлечениях дочери Анжелики. Он воспитывает дочь вместе с супругой Татьяной Волосожар, которая также была фигуристкой.

«Топ-3 активностей от Анжелики. Каток. Ролики. Плавание. А папа с мамой подстроятся, как друг под друга», — написал Траньков, выложив фото с дочерью в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Транькова.

В настоящее время Траньков на сборе в Новогорске тренирует пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, так как их основной тренер Марина Зуева живёт и работает в США, где и находилась на самоизоляции.

Тарасова и Морозов – серебряные призёры Олимпийских игр в команде, трёхкратные призёры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы.