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Максим Траньков рассказал о любимых увлечениях дочери, выложив милое фото

Максим Траньков рассказал о любимых увлечениях дочери, выложив милое фото
Фигурное катание / Гран-при 0

Российский фигурист двукратный олимпийский чемпион Максим Траньков рассказал об увлечениях дочери Анжелики. Он воспитывает дочь вместе с супругой Татьяной Волосожар, которая также была фигуристкой.

«Топ-3 активностей от Анжелики. Каток. Ролики. Плавание. А папа с мамой подстроятся, как друг под друга», — написал Траньков, выложив фото с дочерью в своём «инстаграме».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Транькова.

В настоящее время Траньков на сборе в Новогорске тренирует пару Евгения Тарасова/Владимир Морозов, так как их основной тренер Марина Зуева живёт и работает в США, где и находилась на самоизоляции.

Тарасова и Морозов – серебряные призёры Олимпийских игр в команде, трёхкратные призёры чемпионатов мира, двукратные чемпионы Европы.

Максим Траньков — о желании дочери стать фигуристкой: думаете, это пройдёт?
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