Евгения Медведева: я стала лучше чувствовать своё тело
Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала о подготовке к грядущим соревнованиям. Медведева пока не может заниматься со своим тренером Брайаном Орсером, который находится в Канаде.
«Все знают, что я действующий спортсмен, это включает в себя участие в соревнованиях. Я вхожу в сезон, хоть он и не будет привычным. Вся программа готова, после этого мероприятия я поеду на тренировку. Пока нет конкретики, где буду участвовать.
У меня всегда очень плотный график в жизни, ничего не меняется, всё зависит от формы и состояния. Поиск идеальных упражнений продолжается, но не в хаотичном порядке. Я стала лучше чувствовать своё тело, поиск завершился, но всё ещё меняется», — передаёт слова Медведевой корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
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