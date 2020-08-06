Трусова: не чувствую дискомфорта после карантина, словно просто вернулась из отпуска

Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова рассказала о физическом состоянии после карантина.

«Практически весь карантин я провела вместе с моими родными на даче. Когда стало очевидно, что сезон закончился, я начала усиленно готовится к экзаменам в школе.

Постепенно выстроилась и система тренировок: утром часовая зарядка, а вечером двухчасовое ОФП. В обычном режиме тренировок бег присутствует, но не в таком количестве. На карантине я бегала очень много.

Естественно, очень скучала по льду. Попыталась заменить коньки роликами и даже прыгнула на них одинарный аксель. Но ощущения, которые испытываешь на льду, нельзя ничем заменить.

Если честно, сейчас во время предсезонной подготовки я не чувствую дискомфорта. Такое ощущение, что я просто вернулась из отпуска.

При этом никаких диет я не соблюдаю. Скорее придерживаюсь правильных привычек в еде, которые сформировались у меня ещё с детства. Стараюсь не есть углеводы вечером, не люблю сладкое, газировку, фастфуд, просто органически не выношу запаха «Макдоналдса». Это позволяет мне не набирать лишнего», — цитирует Трусову пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках.