Трусова: прыгать больше оборотов – моя инициатива. Это я попросила Этери Георгиевну

Бронзовый призёр чемпионата Европы 2020 года Александра Трусова призналась, что решение разучить четверные прыжки в период, когда она тренировалась в группе тренера Этери Тутберидзе, было её инициативой.

Напомним, в мае стало известно, что Трусова, занимавшаяся в группе Тутберидзе, перешла в тренерскую академию Евгения Плющенко.

«Прыгать больше оборотов – моя инициатива. Это я попросила Этери Георгиевну, потому что она была главным тренером.

Сначала она сказала: «Нет». Потом: «Посмотрим». Потом: «Давай попробуем тройной аксель». Но он у меня не получался какое-то время, и мы решили попробовать сначала четверной прыжок, потом тройной аксель», — рассказала Трусова в фильме телеканала «Матч ТВ» «Александра Трусова. В четыре оборота».

В этом же фильме Трусова заявила, что у Тутберидзе ей ни разу не удалось выполнить намеченную программу.