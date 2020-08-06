Максим Ковтун рассказал о любви к мотоциклам

Российский фигурист Максим Ковтун рассказал, как полюбил мотоциклы. Спортсмен вспомнил, как впервые сел за руль двухколёсного транспорта.

«Спортбайки вообще не нравятся, ни как едут, ни как выглядят. Помню, вообще мототема меня не интересовала, но как-то раз дали катануть на чоппере… Тронулся, и всё… Любовь навсегда. Как относитесь к байкерам?» — написал Ковтун в своём «инстаграме», опубликовав фотографию на мотоцикле.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Ковтуна.

25-летний Ковтун — трёхкратный призёр чемпионата Европы, двукратный серебряный призёр командного чемпионата мира, четырёхкратный чемпион России. Фигурист завершил спортивную карьеру в апреле 2019 года.

Минувший сезон в фигурном катании был завершён досрочно, организаторы из-за пандемии коронавируса не стали проводить чемпионат мира.