Евгения Медведева — о своих рисунках: думаю даже использовать для своего мерча

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём хобби. Напомним, спортсменка увлекается рисованием.

«Когда появляется много свободного времени, ты думаешь, чем его заполнить. Я решила вернуться к своему хобби. За время карантина нарисовала очень много портретов людей, которые меня вдохновляют.

Не хочу называть имена, потому что многие из них – это личное. Но я рисовала и медийных персон. К примеру, Кендалл Дженнер, Билли Айлиш, Зендея и других. Какие-то рисунки думаю даже использовать для своего мерча. Но не портреты известных людей, конечно», — рассказала Медведева в интервью журналу «Мир фигурного катания».

Некоторые из рисунков спортсменки можно посмотреть в соответствующем «инстаграме».