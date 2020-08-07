Евгения Медведева — о своих рисунках: думаю даже использовать для своего мерча
Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала о своём хобби. Напомним, спортсменка увлекается рисованием.
«Когда появляется много свободного времени, ты думаешь, чем его заполнить. Я решила вернуться к своему хобби. За время карантина нарисовала очень много портретов людей, которые меня вдохновляют.
Не хочу называть имена, потому что многие из них – это личное. Но я рисовала и медийных персон. К примеру, Кендалл Дженнер, Билли Айлиш, Зендея и других. Какие-то рисунки думаю даже использовать для своего мерча. Но не портреты известных людей, конечно», — рассказала Медведева в интервью журналу «Мир фигурного катания».
Некоторые из рисунков спортсменки можно посмотреть в соответствующем «инстаграме».
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