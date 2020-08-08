«Именно так выглядят самые счастливые люди». Максим Траньков опубликовал фото с дочерью
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с будущей женой Татьяной Волосожар, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию вместе с общей дочерью спортсменов – трёхлетней Анжеликой.
«Именно так выглядят самые счастливые люди, ведь их бесконечные дурачества всегда снимает мама. Вот и вся любовь», — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».
Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».
Траньков входит в тренерский штаб пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с которыми в июне работал на сборе в Новогорске, так как их основной тренер Марина Зуева живёт и работает в США, где и находилась на самоизоляции.
Максим Траньков — о желании дочери стать фигуристкой: думаете, это пройдёт?
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