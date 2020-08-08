Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортивные раскраски Медведь прошёл
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Фигурное катание / Новости /

«Именно так выглядят самые счастливые люди». Максим Траньков опубликовал фото с дочерью

«Именно так выглядят самые счастливые люди». Максим Траньков опубликовал фото с дочерью
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с будущей женой Татьяной Волосожар, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию вместе с общей дочерью спортсменов – трёхлетней Анжеликой.

«Именно так выглядят самые счастливые люди, ведь их бесконечные дурачества всегда снимает мама. Вот и вся любовь», — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».

Траньков входит в тренерский штаб пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с которыми в июне работал на сборе в Новогорске, так как их основной тренер Марина Зуева живёт и работает в США, где и находилась на самоизоляции.

Максим Траньков — о желании дочери стать фигуристкой: думаете, это пройдёт?
Комментарии (0)
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020