«Именно так выглядят самые счастливые люди». Максим Траньков опубликовал фото с дочерью

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков, выступавший в спортивной паре с будущей женой Татьяной Волосожар, опубликовал на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию вместе с общей дочерью спортсменов – трёхлетней Анжеликой.

«Именно так выглядят самые счастливые люди, ведь их бесконечные дурачества всегда снимает мама. Вот и вся любовь», — написал Траньков на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Максима Транькова в «Инстаграме».

Траньков входит в тренерский штаб пары Евгения Тарасова и Владимир Морозов, с которыми в июне работал на сборе в Новогорске, так как их основной тренер Марина Зуева живёт и работает в США, где и находилась на самоизоляции.