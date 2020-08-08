Татьяна Навка поздравила физкультурников, сфотографировавшись в кедах на каблуках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, поздравила россиян с Днём физкультурника, разместив на своей странице в «Инстаграме» фотографии в кедах на каблуках.

«С праздником всех поклонников, любителей и профессионалов спорта, с Днём физкультурника! История празднования уходит корнями в далёкие 30-е годы 20-го века СССР, когда был внедрён лозунг «В здоровом теле — здоровый дух». В этот день чествуют не только спортсменов, но и тех, кто искренне любит спорт и следует его принципам!

P.S. Интересный факт: греческие философы, такие как Гиппократ, Сократ или Платон, были спортсменами-олимпийцами», — написала Навка.

Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».