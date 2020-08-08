Татьяна Навка поздравила физкультурников, сфотографировавшись в кедах на каблуках

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Татьяна Навка, выступавшая в танцевальном дуэте с Романом Костомаровым, поздравила россиян с Днём физкультурника, разместив на своей странице в «Инстаграме» фотографии в кедах на каблуках.
«С праздником всех поклонников, любителей и профессионалов спорта, с Днём физкультурника! История празднования уходит корнями в далёкие 30-е годы 20-го века СССР, когда был внедрён лозунг «В здоровом теле — здоровый дух». В этот день чествуют не только спортсменов, но и тех, кто искренне любит спорт и следует его принципам!
P.S. Интересный факт: греческие философы, такие как Гиппократ, Сократ или Платон, были спортсменами-олимпийцами», — написала Навка.
Фото можно посмотреть на странице Татьяны Навки в «Инстаграме».
- 8 августа 2020
-
19:26
-
17:52
-
15:31
-
13:15
-
12:18
-
00:00
- 7 августа 2020
-
23:20
-
21:51
-
19:04
-
17:26
-
16:37
-
13:54
-
13:19
-
09:19
- 6 августа 2020
-
21:35
-
16:24
-
14:54
-
14:30
-
13:36
-
13:30
-
12:21
-
11:39
-
11:33
-
11:26
-
11:15
-
11:14
-
10:56
-
10:41
-
10:35
-
10:19
-
09:37
-
09:19
-
00:48
- 5 августа 2020
-
17:18
-
16:52