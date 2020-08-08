«Всего вторая встреча, их уже не разлучить». Анна Щербакова сфотографировалась с собаками

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с собаками.

«Сегодня к Сэнди в гости приезжала подружка. Всего вторая встреча, а их уже не разлучить. Теодора + Сэнди», — написала Щербакова.

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Щербакова — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе

В своём первом сезоне среди взрослых 16-летняя Щербакова стала серебряным призёром финала Гран-при и чемпионата Европы. Щербакова тренируется под руководство Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70».