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«Всего вторая встреча, их уже не разлучить». Анна Щербакова сфотографировалась с собаками

«Всего вторая встреча, их уже не разлучить». Анна Щербакова сфотографировалась с собаками
Фигурное катание / Чемпионат России 0

Двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию с собаками.

«Сегодня к Сэнди в гости приезжала подружка. Всего вторая встреча, а их уже не разлучить. Теодора + Сэнди», — написала Щербакова.

Фото можно посмотреть на странице Анны Щербаковой в «Инстаграме».

Щербакова — первая взрослая фигуристка в истории, исполнившая четверной лутц на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев, а также первая в истории, исполнившая два четверных лутца в одной программе

В своём первом сезоне среди взрослых 16-летняя Щербакова стала серебряным призёром финала Гран-при и чемпионата Европы. Щербакова тренируется под руководство Этери Тутберидзе в школе «Самбо-70».

Шарапова, Загитова и Щербакова вошли в топ-5 русских красавиц по версии японского журнала
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