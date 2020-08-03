Шарапова, Загитова и Щербакова вошли в топ-5 русских красавиц по версии японского журнала

Японский журнал Menjoy включил сразу трёх спортсменок в топ-5 самых красивых женщин России. Собственный рейтинг издания включён в статью о красоте русских женщин, которые, по мнению журналистов Страны восходящего солнца, покоряют не только внешней привлекательностью и фигурой, но и силой характера.
Лидерство в рейтинге японцы отдали, пожалуй, самой известной российской спортсменке – пятикратной победительнице турниров «Большого шлема» Марии Шараповой. Теннисистка обладает одним из важных, по мнению японцев, признаком русской красоты – светлыми волосами. Далее следуют две супермодели — Наталья Водянова и Ирина Шейк. Замыкают пятёрку русских красавиц двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова и олимпийская чемпионка Алина Загитова.
- 3 августа 2020
-
17:30
-
16:23
-
15:15
-
15:09
-
13:46
-
13:17
-
12:32
-
10:37
-
10:27
-
10:27
-
09:30
-
00:33
-
00:23
-
00:10
- 2 августа 2020
-
23:24
-
19:53
-
18:02
-
16:22
-
16:05
-
15:20
-
13:46
-
12:43
-
10:55
-
09:35
-
03:52
-
00:58
- 1 августа 2020
-
23:44
-
23:27
-
21:30
-
21:05
-
19:01
-
18:28
-
16:05
-
15:12
-
11:56