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Шарапова, Загитова и Щербакова вошли в топ-5 русских красавиц по версии японского журнала

Шарапова, Загитова и Щербакова вошли в топ-5 русских красавиц по версии японского журнала
Теннис / WTA 0

Японский журнал Menjoy включил сразу трёх спортсменок в топ-5 самых красивых женщин России. Собственный рейтинг издания включён в статью о красоте русских женщин, которые, по мнению журналистов Страны восходящего солнца, покоряют не только внешней привлекательностью и фигурой, но и силой характера.

Лидерство в рейтинге японцы отдали, пожалуй, самой известной российской спортсменке – пятикратной победительнице турниров «Большого шлема» Марии Шараповой. Теннисистка обладает одним из важных, по мнению японцев, признаком русской красоты – светлыми волосами. Далее следуют две супермодели — Наталья Водянова и Ирина Шейк. Замыкают пятёрку русских красавиц двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова и олимпийская чемпионка Алина Загитова.

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