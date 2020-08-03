Шарапова, Загитова и Щербакова вошли в топ-5 русских красавиц по версии японского журнала

Японский журнал Menjoy включил сразу трёх спортсменок в топ-5 самых красивых женщин России. Собственный рейтинг издания включён в статью о красоте русских женщин, которые, по мнению журналистов Страны восходящего солнца, покоряют не только внешней привлекательностью и фигурой, но и силой характера.

Лидерство в рейтинге японцы отдали, пожалуй, самой известной российской спортсменке – пятикратной победительнице турниров «Большого шлема» Марии Шараповой. Теннисистка обладает одним из важных, по мнению японцев, признаком русской красоты – светлыми волосами. Далее следуют две супермодели — Наталья Водянова и Ирина Шейк. Замыкают пятёрку русских красавиц двукратная чемпионка России по фигурному катанию Анна Щербакова и олимпийская чемпионка Алина Загитова.