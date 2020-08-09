Ягудин — о поступке Косторной: переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о переходе Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию к Евгению Плющенко.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Переходы от тренера к тренеру всегда были, есть и будут. А о целесообразности многих переходов мы узнаем тогда, когда начнутся старты», – написал Ягудин в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», отвечая на вопросы подписчиков.

Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина

В межсезонье состоялись два перехода фигуристок группы Тутберидзе к Плющенко. Первой в мае ушла двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, которая в первом сезоне среди взрослых стала бронзовым призёром чемпионата Европы. Спустя два месяца после начала тренировок в том же направлении отправилась и сильнейшая фигуристка континента Косторная.