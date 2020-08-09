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Ягудин ответил на слова Плющенко о приглашении к Тарасовой песней «Фантазёр»

Ягудин ответил на слова Плющенко о приглашении к Тарасовой песней «Фантазёр»
Фигурное катание / Прочие турниры 0

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин, отвечая на вопросы подписчиков в «сториз» своей страницы в «Инстаграме», отреагировал на слова Евгения Плющенко о приглашении от тренера Татьяны Тарасовой.

В недавнем интервью Плющенко рассказал, что переговоры о его переходе к Тарасовой вёл Николай Морозов, но двукратный олимпийский чемпион отказался уходить от Алексея Мишина. Комментируя слова Плющенко по просьбе подписчиков, Ягудин на фрагменте песни Ярослава Евдокимова «Фантазёр» написал: «Ну, вы поняли».

Фото: «Инстаграм» Алексея Ягудина

Ягудин и Плющенко вместе тренировались у Мишина, но перед сезоном-1998/1999 Алексей перешёл к Тарасовой и уехал в США. Под руководством Тарасовой Ягудин выиграл три из четырёх титулов чемпиона мира и золото Олимпиады-2002.

Ягудин выложил архивные фото. На них есть юный Плющенко
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