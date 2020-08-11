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Новая произвольная программа Трусовой поставлена на тему «Ромео и Джульетты»

Новая произвольная программа Трусовой поставлена на тему «Ромео и Джульетты»
Фигурное катание / Гран-при 0

Новая произвольная программа российской фигуристки Александры Трусовой поставлена на тему «Ромео и Джульетты», на своей странице в «Инстаграме» сообщил тренер спортсменки Евгений Плющенко.

Посмотреть видео можно на странице Евгения Плющенко в "Инстаграме".

Трусова — двукратная чемпионка мира по фигурному катанию среди юниоров. В сезоне-2019/2020 завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы. В межсезонье перешла из группы Этери Тутберидзе в академию к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.

Трусова стала первой фигуристкой в истории, исполнившей на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип. Кроме того, Александра — первая исполнительница чистого каскада четверной тулуп — ойлер — тройной сальхов и обладательница мирового рекорда в произвольной программе (166,62).

Косторная и Трусова в академии Плющенко тренируются на льду в разное время
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