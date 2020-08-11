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Степанова: Глейхенгауз — странный типок. Знаю, что он пил, и Тутберидзе пьёт

Степанова: Глейхенгауз — странный типок. Знаю, что он пил, и Тутберидзе пьёт
Фигурное катание / Гран-при 0

Бывшая российская фигуристка Александра Степанова поделилась мнением о хореографе Данииле Глейхенгаузе, который работает в группе тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

«Странный, сомнительный типок. Всё, что я могу о нём сказать. Я знаю, что он пил, мне говорили об этом. И Тутберидзе пьёт. Об этом тоже говорили, но говорили больше. Люди, которые знали Тутберидзе, говорили что она точно пьёт, а остальные могли сомневаться», – рассказала Степанова в интервью для YouTube-канала Елены Родиной.

Ранее Степанова рассказала, какое значение имел для группы Тутберидзе тренер Сергей Розанов. В мае этого года стало известно, что он перешёл на работу в академию Евгения Плющенко — «Ангелы Плющенко».

Степанова: мне кажется, Розанова скрывали, чтобы всё величие доставалось Тутберидзе
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