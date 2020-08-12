Юная фигуристка академии Плющенко выполнила новый эффектный каскад

Российская фигуристка-юниорка София Титова выполнила сложный каскад на тренировке. Видео тренировки спортсменки выложил аккаунт «Ангелы Плющенко».

«Наши трудовые будни. София Титова, каскад 3Т+3Т+3Т, группа Евгения Плющегко, Сергея Розанова, Дмитрия Михайлова, Сергея Алексеева», — говорится в подписи к видео в «Инстаграме».

Запись можно посмотреть на «Чемпионате».

Ранее Плющенко показал, как 12-летняя Вероника Жилина выполнила на тренировке каскад из тройного акселя и тройного тулупа.

37-летний Плющенко — олимпийский чемпион (2006 год — в одиночном катании, 2014 год — в командных соревнованиях), серебряный призёр Олимпийских игр (2002, 2010), чемпион мира (2001, 2003, 2004), чемпион Европы (2000, 2001, 2003, 2005, 2006, 2010, 2012).