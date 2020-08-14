Слуцкая: объясняю дочке, что раз она носит мою фамилию, она должна быть в два раза сильнее

Двукратный призёр Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира Ирина Слуцкая рассказала об успехах дочери в фигурном катании.
«Варя занимается фигурным катанием с четырёх лет, и захотела она этого сама. Если бы у меня была возможность, я бы её отдала в руки Жанне Громовой. Для меня это лучший тренер всех времён. Я никогда не даю поблажек и, когда разговариваю с тренером – она сейчас тренируется у Вазгена Азрояна, – всегда прошу, чтобы моего ребёнка ни в коем случае не выделяли, а, даже наоборот, чтобы относились к нему немного строже, и Варя это точно знает. Иной раз она, конечно, обижается, но я ей объясняю, что раз она носит фамилию Слуцкая, она должна быть в два раза сильнее, чем она есть на сегодняшний день, должна много и упорно трудиться. Но при всём этом у меня нет цели сделать из своей дочки чемпионку. Главное, что сейчас фигурное катание ей правда очень нравится. Она трудится и потихоньку делает успехи», — приводит слова Слуцкой «Собеседник».
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