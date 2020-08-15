Глава ФФККР: документов от Косторной и Плющенко нет. Появятся — будет о чём говорить

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков поделился информацией о завершении перехода Алёны Косторной из группы Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко.



Ранее генеральный директор ФФККР Александр Коган пояснил, что в сезоне-2020/2021 фигуристка сможет представлять только предыдущий клуб — «Самбо-70», поскольку окно для переходов уже закрыто.



«Насколько известно, документов пока нет. Почему? Зачем нам узнавать? Тот, кто был инициатором этого перехода, должен был подать документы. Переходы регламентируются. Но те сроки, что были, давно прошли.



Будет ли сделано исключение для Алёны? Пока документов нет. Когда они появятся, будет о чем говорить. Никто не может запретить ей тренироваться у другого тренера», — цитирует Горшкова «Спорт день за днём».

Плющенко рассказал, как намерен решить вопрос с переходом Косторной в его академию